Robert Lewandowski odbiera nagrody w Dubaju, ale to Ania skradła show! Co za suknia

Rok 2020 zdecydowanie należał do Roberta Lewandowskiego ! Polski napastnik został wybrany najlepszym piłkarzem na świecie we wszystkich najważniejszych plebiscytach. Po wygraniu razem ze swoją drużyną Pucharu Ligii Mistrzów Robert Lewandowski opublikowała zdjęcie, na którym pozował w łóżku z pucharem. Teraz musiał je nieco zmodyfikować, bo zdobył kolejne nagrody i okazuje się, że jego kolekcja jest naprawdę imponująca! Tylu nagród w ciągu jednego roku nie zdobyli nawet najpopularniejsi piłkarze świata. To zdjęcie idealnie podsumowuje ostatni rok w karierze Roberta Lewandowskiego. Tylko spójrzcie... Robert Lewandowski pozuje ze wszystkimi swoimi pucharami! Nikt nie może mieć wątpliwości, że Robert Lewandowski jest najlepszym piłkarzem świata! Ilość pucharów, jakie zdobył w trudnym 2020 roku sprawia, że znalazł się w światowej czołówce. Niedawno podczas odebrał nagrodę za zwycięstwo w plebiscycie FIFA, wcześniej razem z Bayernem Monachium zdobył Puchar Ligii Mistrzów, a ostatnio na gali Globe Soccer w Dubaju został uznany "Piłkarzem roku" a jego wizerunek został wyświetlony na najwyższym budynku na świecie, czyli Burj Khalifa . Teraz Robert Lewandowski w idealny sposób podsumował swój ostatni rok. Imponujące osiągnięcie! Woke up like this - version upgraded 😂😁🏆 #2020 #neverstopdreaming - napisał Robert Lewandowski na Instagramie Fani piłkarza, który cieszy się ogromna sympatią, nie mogą wyjść z podziwu dla jego tegorocznych osiągnięć i gratulują w pełni zasłużonych tytułów i pucharów: Zasluzyl Pan🔥 Show off. Ronaldo never did this 😝 Najlepszy rok dla tak doskonałego strzelca! Tylko spójrzcie na to zdjęcie! Robert Lewandowski w tym roku robił bank! Zobacz także: ...