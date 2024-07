Już w piątek 11 września w Polsacie pierwszy odcinek czwartej edycji "Tańca z Gwiazdami". Jeśli jeszcze dobrze nie zapamiętaliście, jakie pary zobaczymy w tej edycji, tutaj mamy małą podpowiedź: Wszystkie pary z "Tańca z gwiazdami"! Wiemy, kto z kim zatańczy!

Reklama

Jak się dowiedzieliśmy, już rodzą się między gwiazdami i tancerzami przyjaźnie, a nawet może i coś więcej... Jest jedna para, która po treningach szczególnie przypadła sobie do gustu. Która? To córka Jana Tomaszewskiego, Małgorzata Tomaszewska-Słomina, czyli pogodynka Polsatu i Robert Kochanek!

Skąd te wnioski?



Szybko złapali wspólny język, w tańcu jest chemia między nimi, a cały czas, nawet ten wolny, spędzają tylko ze sobą. Widać, że Małgosia i Robert bardzo się polubili - mówi nam osoba ze stacji Polsat.

Kim jest córka Jana Tomaszewskiego, Małgorzata Tomaszewska-Słomina?

Na konferencji ramówkowej Polsatu również przebywali tylko w swoim towarzystwie i bardzo dobrze się bawili tylko we dwoje. Szykuje się zatem romans? Niezależnie czy to tylko przyjaźń, czy co innego :) Małgorzata Tomaszewska-Słomina i Robert Kochanek tworzą piękną parę. Zobaczcie sami.

Zobacz także

Będziecie im kibicować w "Tańcu z Gwiazdami"?