Ostatnio w mediach pojawiły się niepokojące informacje na temat stanu zdrowia Roberta Janowskiego. Pod koniec 2018 roku artysta trafił do szpitala. Z tego powodu nie mógł odebrać statuetki "Gwiazdy o wielkim sercu" na gali Lwice Biznesu. Zrobiła to za niego żona. Monika Janowska wspomniała o jego problemach ze zdrowiem, jednak nie chciała wdawać się w szczegóły. Co tak naprawdę dolegało byłemu prowadzącemu program "Jaka to melodia"? Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

