To były pełne emocji tygodnie dla Roberta Janowskiego, nie tylko z powodu na odnowienia ślubów z żoną Moniką, ale również ze względu na zawirowania zawodowe. Były już prowadzący kultowego programu „Jaka to Melodia”odszedł po ponad 20 latach prowadzenia tego show. Jego miejsce zajął nieoczekiwanie Norbi, który w rozmowie z Party stwierdził: „Szanuję dokonania Roberta, ale takie są reguły show-biznesu”oraz, że „Janowski na jego miejscu postąpiłby tak samo”.

Ten komentarz nie spodobał się Robertowi.

- To wypowiedział się za mnie, bo ja nie zrobiłbym tego samego. Pierwsze, co bym zrobił, to zadzwoniłbym. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że dostaję ofertę prowadzenia np. „Milionerów” i nie wykonuję telefonu do Huberta Urbańskiego z pytaniem, o co chodzi. Takie chyba są reguły show-biznesu... - powiedział Janowski w rozmowie z „Party”