Już jutro w Warszawie wystartuje jeden z największych festiwali muzycznych w naszym kraju, Orange Warsaw Festival, który potrwa aż do niedzieli. Koncerty odbędą się na Stadionie Narodowym, a swoją obecność potwierdziły wielkie gwiazdy światowej sceny muzycznej, wśród których znaleźli się Snoop Dogg, Florence and the Machine, Hurts czy też David Guetta. Przypomnijmy: Snoop Dogg szykuje się do przyjazdu do Polski. Zamieścił wzruszający post

Jedną z artystek, która miała wystąpić podczas festiwalu była Rita Ora. Gwiazda w ostatniej chwili zdecydowała się jednak odwołać koncert w Polsce. Jak podali organizatorzy Orange Warsaw Festival na oficjalnym fanpage wydarzenia, gwiazda była zmuszona odwołać występ z uwagi na nieprzewidziane okoliczności. Po Pharrellu Williamsie jest to kolejna gwiazda, która odwołała występ w naszym kraju - gwiazdor miał wystąpić podczas festiwalu Pozytywne Wibracje.



Rita Ora zmuszona była odwołać swój występ z uwagi na nieprzewidziane okoliczności niezależne od organizatorów. W imieniu artystki przepraszamy wszystkich jej fanów. - czytamy



Szybko znaleziono już zastępstwo za wokalistkę, jej miejsce zajmie polski zespół Sorry Boys, który zdobył jedną z nagród podczas festiwalu Top Trendy 2014. Myślicie, że godnie ją zastąpią?

