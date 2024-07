Paparazzi przyłapali Ritę Orę podczas jej pobytu w Paryżu. Gwiazda w światowej stolicy mody pojawiła się w stylizacji z sieciówki. Piosenkarka tak jak i dziesiątki innych na całym świecie uwielbia kolaboracyjne kolekcje H&M i wielkich projektantów.

Rita Ora tym razem wybrała skórzaną kurtkę Maisona Martina Margieli dla H&M, która kosztuje ok. 999 złotych oraz połyskującą, długą sukienkę MMM dla H&M, za ok. 299 złotych. Całość wyglądała bosko mimo, że pozornie te dwie rzeczy do siebie nie pasują. Asymetryczna, luźna kurtka i elegancka kreacja...a jednak! Duet jak najbardziej udany.

Zobaczcie więcej zdjęć tej stylizacji w naszej galerii: