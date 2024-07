02:22 - Drugi set bez historii. Przegrywamy gładko i odpadamy z badmintonowego turnieju miksta. Szkoda.

Ale już jutro (dzisiaj) Anita Włodarczyk zdobędzie złoty medal i tego się trzymajmy. Dobranoc.

02:03 - Pierwszy set dla Malezyjczyków. 17:21.

01:54 - Niewiele się pomyliliśmy. Justyna Święty piąta w swoim biegu półfinałowym, ale pobiła swój rekord życiowy, więc był to świetny bieg Polki. Niestety żadnej z trzech Polek nie zobaczymy w finale.

Zaczyna się konkurs skoku o tyczce, w którym wystąpi Polka Anna Jagaciak-Michalska, siostra polskiej topmodelki.

A w badmintonie przegrywamy, ale nieznacznie. 13:14.

01:44 - Patrycja Wyciszkiewicz ostatnia w swoim biegu półfinałowym, Małgorzata Hołub przedostatnia. No to Justyna Święty będzie trzecia od końca?

01:39 - Zaczęło się! Ćwierćfinał badmintonowego miksta z udziałem polskiej pary Zięba/Mateusiak.

01:34 - Zaczęła się wieczorna (hehe) sesja lekkoatletyczna. I od razu w półfinale na 400 m biegnie Patrycja Wyciszkiewicz.

01:25 - A to już jutro (dzisiaj):

01:20 - Zięba i Mateusiak mają zaczynać o 1:30. Czyli za dziesięć minut. Emocje rosną!

01:00 - My tu czekamy na badmintona, a na pływalni się oświadczają! :)

00:06 - Dzisiaj za dużo nie działo się z udziałem polskich sportowców. Ale jutro...!

00:03 - Odliczamy minuty do ćwierćfinałowego starcia polskich badmintonistów. Już "tylko" 90 minut. O 1:30 startują również lekkoatleci.

23:27 - Czas szybko leci bez występów polskich sportowców. Ani się obejrzeliśmy, a tu już godzina za nami. Polacy wciąż odpoczywają i jeszcze trochę dziś będą odpoczywać.

22:33 - Polscy zapaśnicy wejdą na matę już w nadchodzącym tygodniu. A na razie się rozciągają.

22:16 - Niekwestionowany Mistrz Sri Lanki za mocny dla Adriana Dziółko. Wygrywa 2:0, ale Polak bardzo dzielnie walczył mając w drugim secie lotki setowe.

21:54 - Przegrał Dziółko pierwszego seta, przegrywa też drugiego.

Wygrywa za to Robert Lewandowski w Superpucharze Niemiec. Na razie Bayern prowadzi 1:0 z Borussią Dortmund, ale to nie Lewy strzelił tego gola.

21:29 - Trzymamy za słowo!

21:25 - Do boju ruszył Adrian Dziółko. Walczy przeciwko "Niekwestionowanemu Mistrzowi Sri Lanki" - Niluce Karunarowi. Stawką dobre samopoczucie. Dziółko nie ma szans na wyjście z grupy.

20:49 - Tak się przegrywa złoty medal w golfie na igrzyskach.

A tak się go wygrywa.

20:33 - Trwa emocjonujący finał golfa. Emocjonujący dla komentatora. Ale on się na golfie zna.

20:21 - Poprawić humory mogą nam dzisiaj (no prawie) badmintoniści Zięba/Mateusiak. Ale to dopiero o 01:30 w nocy.

19:57 - Niestety :(. Polak Piotr Myszka przedostatni w finałowym wyścigu i czwarty w klasyfikacji generalnej.

East News

19:45 - Teraz trochę gorzej, ale podobno cały czas mamy medal. Ostatni raz tak się emocjonowaliśmy żeglarstwem nigdy!

19:42 - Na razie idzie dobrze!

19:36 - Płyną! Dziesięciu najlepszych. Złoto i srebro już rozdane. O brąz walczy trzech żeglarzy, wśród nich Piotr Myszka.

19:21 - Finał biegu na 800 metrów w nocy z wtorku na środę. Trzymamy kciuki i wywieszamy flagi w samochodach! :)

19:07 - W studio Przemysław Miarczyński i Zosia Klepacka wspominają swoje brązowe medale w RS:X z Londynu. Oni wtedy musieli gonić medal, dzisiaj Myszka będzie musiał uciekać przed goniącymi.

18:57 - I kolejne pół godziny dodane do czasu oczekiwania na start wyścigu w klasie RS:X. A w międzyczasie popatrzmy na kibicującego reprezentacji USA Matthew McConaugheya.

18:34 - Opóźnia się start Piotra Myszki. Na chwilę obecną ma wystartować o 19:00, ale jeszcze się zobaczy.

18:09 - Trwa też finał kobiecego debla. Jeśli nie macie żadnych planów na wieczór, to wbijajcie do Rio - są jeszcze bilety na ten finał! :)

18:03 - W oczekiwaniu na występ Piotra Myszki mamy do wyboru m.in. zawody w zapasach i w boksie. I od razu sensacja w walce zapaśniczej. Japończyk rzucił na łopatki utytułowanego Azera. Ech, gdzie te czasy świetnych polskich zapaśników.

17:53 - Winni jeszcze jesteśmy szybki przegląd tego, co działo się wczoraj w nocy. W skrócie: źle się działo. Z igrzyskami pożegnał się Adam Kszczot, który miał zdobyć tu medal, a nie pobiegnie nawet w finale. W półfinale odpadła też Ewa Swoboda, ale to przynajmniej było do przewidzenia. Po wczorajszej nocy nie mamy też na igrzyskach już żadnej pary w siatkówce plażowej. Duet Kołodzińska/Brzostek przegrał mecz w 1/8 turnieju. Na szczęście wygrali piłkarze ręczni, ale w stylu, o którym wolelibyśmy zapomnieć.

17:47 - Odwleka się w czasie rozpoczęcie regat żeglarskich. Poczekamy trochę dłużej na polski medal.

17:35 - Za nami pierwsza dzisiejsza konkurencja z udziałem polskich sportowców. Iwona Lewandowska ukończyła bieg maratoński na 21. miejscu. Gorzej poszło Monice Stefanowicz, która finiszowała na 23. miejscu. A najgorzej Katarzynie Kowalskiej, która nie ukończyła biegu.

Dziewiąty dzień olimpijskich zmagać w Rio de Janeiro to najbardziej ubogi ze wszystkich dotychczasowych dni, jeśli chodzi o starty Polaków. Nie znaczy to, że nie będzie emocji. O brązowy medal w wyścigu finałowym popłynie w klasie RS:X Piotr Myszka i na pewno stoczy emocjonującą walkę z przeciwnikami, którzy są tuż za nim. O awans do półfinału gry mieszanej badmintona powalczą też Nadieżda Zięba i Robert Mateusiak.

Występy Polaków podczas dziewiątego dnia igrzysk olimpijskich Rio 2016. 14 sierpnia, niedziela

LEKKOATLETYKA

14.30: maraton kobiet - Monika Stefanowicz, Iwona Lewandowska, Katarzyna Kowal

1.30: skok wzwyż mężczyzn, eliminacje - Sylwester Bednarek, Wojciech Theiner

1.35: 400 m kobiet, półfinały - Justyna Święty, Patrycja Wyciszkiewicz, Małgorzata Hołub

1.55: trójskok kobiet, FINAŁ - Anna Jagaciak-Michalska

2.30: 1500 m kobiet, półfinały - Angelika Cichocka, Sofia Ennaoui, Danuta Urbanik

ŻEGLARSTWO

18.05: RS:X mężczyzn, wyścig medalowy - Piotr Myszka

18.05: 470 kobiet, 6. wyścig - Irmina Mrózek Gliszczynska i Agnieszka Skrzypulec

19.30: 470 kobiet, 7. wyścig - Mrózek Gliszczyńska i Skrzypulec

20.55: 470 kobiet, 7. wyścig - Mrózek Gliszczyńska i Skrzypulec

BADMINTON

20:55: mecz grupowy gry pojedynczej mężczyzn - Adrian Dziółko - Niluka Karunar (Sri Lanka)

1.30: gra mieszana, ćwierćfinały - Nadieżda Zięba, Robert Mateusiak - Peng Soon Chan - Goh Liu Ying (Malezja)