1 z 6

Ewa Swoboda zadebiutowała na igrzyskach olimpijskich. I co to był za debiut młodej Polki! 19-letnia sprinterka na mecie podniesioną do góry pięścią zasygnalizowała wykonanie zadania, jakim był awans do półfinału biegu na 100 metrów. Czas 11,24 dał jej drugie miejsce w biegu eliminacyjnym, jedynie za Amerykanką Tianną Bartolettą. A przecież, jak zapowiada sama Swoboda – dopiero się rozkręca! Zobacz bieg Swobody oraz galerię zdjęć utalentowanej sprinterki.