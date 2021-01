Joanna Przetakiewicz sprzedaje swój warszawski apartament. Cena zwala z nóg, ale jest nawet mieszkanko dla służby! Zobaczcie

Joanna Przetakiewicz jeszcze niedawno dzieliła swoje życie między trzema domami - bajkową willą w Konstancinie, mieszkaniem w Londynie i luksusowym apartamentem na warszawskim Żoliborzu. Jak się okazuje, to ostatnie, liczące aż 350 metrów kwadratowych mieszkanie, gwiazda postanowiła wystawić na sprzedaż. Ale chętni na luksusy, w których mieszkała słynna projektantka muszą przygotować się na spory wydatek.

Joanna Przetakiewicz sprzedaje swój warszawski apartament

Choć Joanna Przetakiewicz w apartamencie na warszawskim Żoliborzu spędziła sporą część życia, w końcu postanowiła, że jest gotowa na dobre się z nim pożegnać. Ci, którzy śledzą jej losy w mediach społecznościowych, mogli już widzieć niektóre z zakamarków jej 350 metrów kwadratowych. Przestronny, otwarty salon, duże okna, czy zielony taras, to tylko nieliczne z rzeczy, które robią w nich ogromne wrażenie. Dlaczego więc gwiazda zdecydowała się na wyprowadzkę?

Pierwszy raz w życiu jestem naprawdę gotowa pożegnać się z moim apartamentem oraz sporą częścią wspaniałych szczęśliwych wspomnień. Mam nowe piękne i równie szczęśliwe. Od 8 miesięcy mieszkamy w Konstancinie w domu mojego męża i wiem na pewno, że chcę tu zostać - zdradziła w rozmowie z "Faktem".

Wygląda na to, że Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens, z którym gwiazda wzięła sekrety ślub, nie mają zamiaru spędzać więcej czasu osobno.

Jak donoszą media, nowym właścicielem mieszkana Joanny Przetakiewicz można zostać już za jedyne... 9 milionów zł! W tej cenie, poza stylowymi wnętrzami, trafi do nas również nieco mniejsze, bo 19-metrowe, mieszkanko dla pomocy domowej.

Ciekawi jak wygląda wystawiony na sprzedaż apartament projektantki? Zobaczcie tylko te zdjęcia!

Mieszkanie Joanny Przetakiewicz na warszawskim Żoliborzu to cała ona! We wnętrzu dominują eleganckie kolory, jak czerń, biel i oczywiście kobieca, zmysłowa czerwień. Obszerna, narożna kanapa jest w stanie pomieścić naprawdę sporo gości.

Co więcej we wnętrzach nie brakuje prawdziwie designerskich dodatków. Projektantka postarała się, by jej cztery kąty były urządzone z prawdziwym smakiem.

Ta sypialnia to prawdziwe królestwo snu. Wyobrażacie sobie obudzić się w takim otoczeniu?

Jak widać w centrum Warszawy wciąż można mieć kontakt z naturą. Drewniany taras to idealne miejsce do wypoczynku.