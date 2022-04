Ciężarna Rihanna zdradziła, czego najbardziej boi się po porodzie! Zdradziła płeć dziecka? 

Rihanna trafła na okładkę "Vogue'a", która - podobnie jak jej ciążowe stylizacje - z pewnością przejdzie do historii. Barbadoska piosenkarka stanęła przed obiektywem legendarnej już Annie Leibovitz w kreacjach od największych projektantów, eksponując krągłości. RiRi spędziła czas z redakcją amerykańskiego magazynu nie tylko na pozowaniu do zdjęć, ale również szczerej rozmowie. Gwiazda otworzyła się przed dziennikarką "Vogue'a", Chiomą Nnadi, opowiadając o kulisach macierzyństwa. Ukochana ASAP Rocky'ego zdradziła rzeczy, których do tej pory nie mówiła w mediach. Dowiedzieliśmy się, czy planowała dziecko i co ją przeraża od momentu, w którym zobaczyła pozytywny wynik testu. Powiedziała też, kiedy zdradzi płeć dziecka!

Rihanna w szczerej rozmowie z "Vogue": "To są historie innych kobiet, które mnie przerażają"

Rihanna pokazała brzuch na okładce "Vogue'a". Zdjęcie, którym pochwaliła się RiRi, zrobiło już furorę w mediach społecznościowych. Spotkanie dwóch legend, Barbadoski z fotografką, Annie Leibovitz na pewno przejdzie do historii. Spodziewająca się dziecka piosenkarka spędzała czas jednak nie tylko z nią. W położonym w 8. dzielnicy Paryża Caviar Kaspia, które odwiedzali Yves Saint-Laurent, John Galliano czy Tom Ford, artystka odbyła szczerą rozmowę z dziennikarką amerykańskiego magazynu. Chioma Nnadi skorzystała z tej okazji i wypytała o kulisy macierzyństwa RiRi. Chciała dowiedzieć się tego, co interesuje większość fanów Rihanny i ASAP Rocky'ego. Czy najgorętsza para świata planowała dziecko?

Czy planowaliśmy? Nie powiedziałabym, że planowaliśmy. Ale z pewnością nie planowaliśmy nie mieć dzieci. Nie mam pojęcia, kiedy mam owulację ani nic z tych rzeczy. Po prostu chcieliśmy się cieszyć - zdradziła Barbadoska.

RiRi ujawniła, że gdy zobaczyła pozytywny wynik testu ciążowego, nie miała ani chwili wątpliwości. Piosenkarka od razu opowiedziała o wszystkim ukochanemu. Najwyraźniej wraz z ASAP Rockym natychmiast poczuli, że chcą zostać rodzicami. Od tego momentu nic już nie było takie samo.

Potem był test. Nie traciłam czasu. Zawołałam go (przyp. red. - ASAP Rocky'ego) i pokazałam mu (przyp. red. - wynik). Następnego ranka byłam już w gabinecie lekarskim i zaczęła się nasza podróż - wyjaśniła RiRi.

Na co dzień Rihanna eksponuje ciążowe kształty z dużym uśmiechem. Wydaje się, że Barbadoska rozkwita w tym okresie i nawet czający się za każdym rogiem paparazzi nie są w stanie zepsuć jej humoru. Korzystając z okazji, dziennikarka "Vogue'a" postanowiła zapytać, czy piosenkarka ma jakieś obawy. RiRi przyznała, że odkąd dowiedziała się, że zostanie mamą, przeraża ją jedna rzecz.

Depresja poporodowa. Czy przestanę kontrolować swoje emocje? To są historie innych kobiet, które mnie przerażają - stwierdziła Rihanna.

W trakcie rozmowy Chioma Nnadi nie mogła nie zapytać też o płeć dziecka. Rihanna jednak pozostała nie ugięta i zaznaczyła, że nie zamierza jej ujawniać mediom aż do porodu. Czy tak jak my czekacie, aż na świecie pojawi się już pierwszy maluch RiRi i ASAP Rocky'ego?