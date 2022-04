Rihanna pochwaliła się zdjęciem z mamą z okazji jej urodzin. Tak wyglądała mała RiRi

W polskim show-biznesie coraz częściej możemy zobaczyć "inspirowane" zachodnimi gwiazdami stylizacje. Najczęściej to Beyonce, Angelina Jolie i Rihanna mają swoje fanki wśród rodzimych gwiazd, które chociaż w małej części chcą wyglądać tak samo zjawiskowo i spektakularnie jak one. Zazwyczaj efekty są różne, najczęściej rozczarowujące. W końcu budżet gwiazdy zza Oceanu na stylistę jest kilkanaście razy większy niż w przypadku polskiej celebrytki. Ale liczy się kreatywność. Kreatywnością właśnie wykazała się Anna Popek podczas finałowej gali akcji "Nie na ucho, mówię głośno - zrobiłam cytologię". Nie dość, że prezenterka TVP wybrała wyróżniającą się na tle czerwonych kreacji sukienkę w beżowo-czerwoną szachownicę to jeszcze zdecydowała się na fryzurę podobną do Rihanny . Barbadoska gwiazda uczesanie "na jeża" nosiła już dwa lata temu. RiRi postawiła wówczas na rozjaśnione końcówki i wycieniowane boki, których Popek chyba nie chciała zaryzykować. Najważniejsze, że pozostał efekt drapieżności, ale czy jest lepiej? chimera