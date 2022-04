Rihanna pokazuje ciążowy brzuch na okładce "Vogue'a". Mamy zdjęcia z sesji! 

Hailey Baldwin i Justin Bieber pojawili się razem na okładce amerykańskiego Vogue'a . Pierwszy wspólny wywiad to świetna lektura dla wszystkich fanów. Ale na szczególną uwagę zasługuje okładka magazynu. Niestety zdjęcie, które się na niej znalazło jest bardzo krytycznie ocenianie. Zobaczcie, o co chodzi... Zobacz: Hailey Baldwin i Justin Bieber razem na okładce Vogue'a! Wyjawili całą prawdę o swoim związku! Selenie Gomez pęknie serce... Co Internauci sądzą o okładce Hailey i Biebera? W pierwszej szczerej rozmowie Hailey i Justin zdradzili szczegóły swojego związku i opowiedzieli o tym, że ich życie wcale nie jest tak idealne, jakby się to mogło wydawać! Bieber odniósł się także do terapii, której musiał się poddać. Padło też kilka gorzkich słów o byłych związkach. Oprócz wywiadu największe zainteresowanie fanów wzbudziła oczywiście okładka magazynu. Internautom nie przypadła do gustu wizja fotografa i bardzo krytycznie ją oceniają. Oto niektóre z komentarzy: Jak matka z synem... Wygląda jak jego matka Najgorsza okładka w historii Mom & dad Ona wygląda bardziej męsko niż on Głównym zarzutem Internautów, jest fakt, że Hailey wygląda na okładce bardzo dojrzale. A zdjęcie przypomina fotografię matki z synem. Zgadzacie się z tym stwierdzeniem? Wyświetl ten post na Instagramie. Newlyweds @justinbieber and @haileybieber are our March issue cover stars! Tap the link in our bio to read their full interview. Photographed by #AnnieLeibovitz, styled by @tonnegood, @karlawelchstylist and @michael_philouze, written by @robertjhaskell, Vogue, March 2019. Post udostępniony przez Vogue...