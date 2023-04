Rihanna, która niebawem powita na świecie drugie dziecko, została uchwycona przez obiektywy paparazzi, gdy kompletowała wyprawkę dla malca. Jeśli piosenkarka uznaje klucz różowy/niebieski, jako kolory przypisane odpowiednio dziewczynkom i chłopcom, to kupując kolejne maleńkie sztuki odzieży przypadkiem zdradziła płeć dziecka. Zobaczcie sami, czy będzie syn czy córka!

Rihanna przypadkiem ujawniła płeć dziecka?

Rihanna co prawda od dawna nie wydała nowego muzycznego materiału, koncentrując się na życiu rodzinnym, ale mimo zaawansowanej ciąży jest aktywna zawodowo i pojawia się na ważniejszych branżowych wydarzeniach. Podczas imprez celowo podkreśla swój odmienny stan odpowiednimi kreacjami - niestraszne jej śmiałe przezroczystości i mocno dopasowane stroje. Nim jednak ogłosiła ciążę podczas Super Bowl 2023, starannie ukrywała brzuszek pokazując się publicznie, by nic nie popsuło starannie zaplanowanej niespodzianki. Nie wyjawiła też, jakiej płci jest nienarodzone jeszcze dziecko, ale czujni fotoreporterzy sądzą, że znają już odpowiedź.

Rihanna hints at gender of her baby! Pregnant star goes shopping for children's clothes https://t.co/2x1t91WhNq pic.twitter.com/zDja6bphDl — Daily Mail Online (@MailOnline) April 13, 2023

Paparazzi śledzili Rihannę, gdy ta zabrała partnera, ASAP Rocky'ego na zakupy w Los Angeles. Gdy partnerzy buszowali między regałami z artykułami dziecięcymi, fotoreporterom udało się wypatrzeć, że gwiazda niektóre ubranka ogląda chętniej niż inne. Jej uwagę przyciągały różowe rzeczy - świat obiegło nawet zdjęcie wokalistki trzymającej w dłoniach różowe, dzianinowe body.

CRAN, LUSG, ROSA/BackGrid UK /East News

Jeżeli Rihanna, wzorem tysięcy mam (i producentów odzieży dziecięcej) dzieli ciuszki dla najmłodszych na dziewczęce i chłopięce, biorąc pod uwagę ich kolor (różowy dla dziewczynek i niebieski dla chłopców), to tym razem najpewniej urodzi córeczkę. Przypomnijmy, że Rihanna i ASAP Rocky mają już syna - chłopiec, którego imię jak dotąd nie zostało podane do wiadomości publicznej, ma już prawie rok i niebawem stanie się starszym bratem. Media, chcąc pisać o nim mniej anonimowo, ochrzciły go "Baby Fenty", od prawdziwego nazwiska jego mamy.

Backgrid/East News

Jak sądzicie, czy Rihanna przywiązuje wagę do symboliki koloru ubranek dziecięcych i właśnie przypadkowo ujawniła więcej niż chciała, a może po prostu kupiła to, co jej się podobało, świadoma, że tak małym dzieciom kwestia różu i błękitu jest zupełnie obojętna?

Rex Features/East News