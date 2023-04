Ciężarna Rihanna przyłapana przez paparazzi z synem i mężem. Poród piosenkarki lada moment

Świeżo upieczeni rodzice, Rihanna i ASAP Rocky, jak to mają w zwyczaju, wybrali się na nocną randkę w Los Angeles. Para zostawiła swoją pociechę w domu i postanowili spędzić czas tylko we dwoje. Jednak oczywiście artystom towarzyszyła ochrona. Już wcześniej gwiazdy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, ale odkąd powitały na świecie dziecko, paparazzi nie odstępują ich na krok. Raper i piosenkarka znów pokazali się w intrygujących stylizacjach. Rihanna i ASAP Rocky na romantycznej randce w kinie Ostatnio Rihanna i ASAP Rocky wybrali się na romantyczne spotkanie w kinie. Para szybko wskoczyła w dość luźne, ale i niespodziewane stylizacje. To, co na jednych wygląda niechlujnie, na ikonach stylu prezentuje się dość zaskakująco dobrze. RiRi na randkę wybrała wymięte szorty, bluzę z kapturem w ciemnych barwach oraz futrzany płaszcz. Look dopełniła oliwkowymi butami Nike. Zobacz także: Rihanna kilka miesięcy po porodzie eksponuje brzuch w sukience od polskiej projektantki Na filmową noc w Mieście Aniołów ASAP Rocky założył czarne workowate spodnie, biały T-shirt oraz połyskującą bomberkę. W trakcie wizyty w kinie parze towarzyszył potężny ochroniarz, który pilnował bezpieczeństwa gwiazd. Zakochani natknęli się także na paparazzi, a efekty ich pracy możecie zobaczyć na poniższych zdjęciach. Warto przypomnieć, że w grudniu Rihanna po raz pierwszy pokazała synka w mediach. Zdjęcie chłopca wywołało euforię fanów, ale później na jaw wyszły kulisy, które już tak nie cieszą. Okazało się, że piosenkarka została postawiona pod ścianą. Niedługo po tym, jak cały świat zobaczył siedmiomiesięcznego chłopca, głos zabrał Jason Lee, czyli CEO serwisu "Hollywood Unlocked", na którym pojawiła się rozkoszna fotografia. Okazało się, że paparazzi wcześniej zrobili zdjęcie syna Rihanny i chcieli...