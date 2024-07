O tym, że Rihanna nie jest grzeczną dziewczynką uświadomiła świat przy okazji premiery drugiej płyty "Good Girl Gone Bad" (tłum. "Dobra dziewczynka została złą").Przypieczętowała to ostrymi zdjęciami, które przypadkiem przedostały się do sieci. Ale czy ktoś spodziewałby się, że w branży prono krąży seks-wideo nakręcone z udziałem jej i rapera J. Cola?! Nagranie jest obecnie w posiadaniu firmy Hustler, która w Ameryce jest liderem wśród firm wydających gazety i materiały pornograficzne.

- Wideo jest z pewnością autentyczne. Nie podjęliśmy jeszcze decyzji, co z nim zrobimy - zdradził przedstawiciel firmy.

RiRi albo nic nie wie, albo udaje zaskoczoną. Jeśli tak, to bardzo autentycznie:

- Nikt wam nie wierzy. Chodzi wam tylko o zainteresowanie mediów i darmową reklamę. Nie macie kasety, bo ona nie istnieje - skwitowała sprawę Rihanna.

Kaseta nie istnieje, to fakt. Podobno film nakręcony jest na płycie DVD...

