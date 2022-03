Rihanna dość długo ukrywała informację, że spodziewa się swojego pierwszego dziecka. W lutym media obiegły zdjęcia ciężarnej gwiazdy, która zdecydowała się mocno wyeksponować duży brzuszek i od tego czasu jest on mocno widoczny w każdej stylizacji. Niektóre zestawy Rihanny odsłaniają niemal wszystko! Tak było tym razem... Rihanna znów zaskakuje w ciążowej stylizacji! Rihanna zdecydowała, że nie będzie ukrywała ciążowego brzuszka i pokazuje, jak zmienia się jej ciało w ostatnich tygodniach ciąży, zaskakując kolejnymi ultra dopasowanymi stylizajami czy przezroczystymi zestawami. Ogromne emocje wzbudziła czarna sukienka, w której Rihanna pojawiła się podczas Paris Fashion Week , a niedawno fanów gwiazdy podzielił niebieski kombinezon od Stelli McCartney z wycięciem na wysokości brzucha . Wygląda na to, że Rihanna zamierza mocno eksponować ciążowe krągłości aż do samego porodu i teraz na otwarciu sklepu swojej marki pojawiła się w szarym zestawie od marki Coperni, pokazując naprawdę dużo. Zresztą zobaczcie sami! Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez 𝓑𝓪𝓭𝓰𝓪𝓵𝓵 𝓡İ𝓡İ🔵 (@rihannaofficilal) Zobacz także: Rihanna w środku nocy kupuje ubranka dla dziecka w luksusowym butiku! Rihanna razem z ojcem swojego dziecka, A$APem Rocky’m niedawno buszowali po butiku Diora kompletując wyprawkę dla dziecka. Co ciekawe butik specjalnie dla pary został otwarty w środku nocy. Teraz artystka podkreśliła nagi brzuch srebrnym błyszczącym łańcuszkiem i wygląda na to, że poród zbliża się wielkimi...