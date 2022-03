Rihanna w prześwitującej halce na pokazie Diora na Tygodniu Mody w Paryżu! 

W Paryżu trwa obecnie Fashion Week - jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie mody (zobacz: Stylowe gwiazdy na Tygodniu Mody w Paryżu ). Nie mogło zabraknąć tam Rihanny , która jest ambasadorką marki Dior. Gwiazda - w przerwach między pokazami - zwiedza stolicę Francji z rodziną i przyjaciółmi. Paparazzi przyłapali ją po powrocie z wycieczki na Wieżę Eiffla w dość oryginalnym - nawet jak na nią - stroju. Gwiazda miała na sobie bardzo obszerny płaszcz w pasy różnej grubości, w kontrastowych kolorach. To projekt haute couture domu mody Dior, ale... z kolekcji na jesień 2013! Dla równowagi Barbadoska zestawiła go z sięgającymi uda butami Diora z tegorocznej kolekcji . Co do tego? Biała koszula ze spiczastym kołnierzem, czarna spódnica oraz torebka z lakierowanej skóry. Piosenkarka nie byłaby sobą, gdyby nie okrasiła stylizacji dużą ilością błyszczącej biżuterii (wszystko od Diora). Od nas dodatkowy plus za modne, mocno podkreślone usta :) Podoba wam się ta ekstrawagancka stylizacja Rihanny? Czy sądzicie, że ambasadorka marki powinna zakładać ubrania z poprzednich kolekcji? Zobacz: Rihanna cała w różu wygląda jak... księżniczka Disneya! Tak promuje swoje nowe perfumy Rihanna w Paryżu Pokaz Dior Haute Couture, kolekcja jesień 2013