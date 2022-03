Po niemal roku związku na odległość Marta Paszkin i Paweł Bodzianny , których miłość narodziła się podczas programu "Rolnik szuka żony" zamieszkali razem! Do tej decyzji para dojrzewała długo, ale, jak donosi magazyn "Party", przyspieszył ją udział zakochanych w tanecznym show "Dance, Dance, Dance" . W programie TVP para radzi sobie coraz lepiej, ale zdarzają im się także momenty kryzysowe. Dla nas „Dance Dance Dance” to egzamin dla związku. Jeśli przetrwamy ten stresujący okres, przetrwamy już wszystko – mówi „Party” Paweł Bodzianny. Na razie Marta i Paweł wzajemnie się wspierają i motywują do pracy na parkiecie. Zakochani w rozmowie z "Party" zdradzili swoje plany na przyszłość. Okazuje się, że wspólne mieszkanie to dopiero początek, bo zakochani mają w dalszej perspektywnie zaręczyny i ślub! Na kiedy wyznaczyli datę uroczystości? Marta Paszkin i Paweł Bodzianny zamieszkali razem! Marta i Paweł nie ukrywają, że decyzję o udziale w "Dance, Dance, Dance" podjęli spontanicznie. Pomyśleli, że może to być przygoda ich życia, poza tym druga taka szansa może się nie powtórzyć. Zaznaczają jednak, że nie wiążą swojej przyszłości z telewizją. Bodzianny ma już w tej materii doświadczenie. Zanim wystąpił w "DDD", był uczestnikiem "rolnik szuka żony", a wcześniej "Wyspy przetrwania". Dla nas to jednorazowa przygoda. Nie zamierzam teraz skakać po programach – zapewnia Paweł. Bodzianny ma dla siebie i ukochanej zupełnie inne plany na przyszłość! Teraz ich związek wszedł w nowy etap: para zamieszkała razem i, jak podkreślają, było to najlepsze, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilku miesięcy! Dotychczas żyli na walizkach – co weekend jedno z nich pokonywało ponad 500...