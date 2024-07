Seksowny styl Rihanny jednych zachwyca, innych oburza. Okazuje się, że słynna gwiazda, która kręciła ostatnio swój najnowszy teledysk, musiała zakryć swoje wdzięki, kiedy zniesmaczony irlandzki farmer właśnie o to ją poprosił!

Klip do utworu “We Found Love” był kręcony w hrabstwie Down, na polu 61-letniego Alana Grahama. Jak podają zagraniczne media, kiedy farmer zobaczył roznegliżowaną Rihannę, odmówił jej dalszego pobytu na jego ziemi!

- Jej zachowanie było niewłaściwe. Zrozumiała o co mi chodzi. Uścisnęliśmy sobie ręce i w dobrym nastroju pożegnaliśmy się- zdradził zniesmaczony Graham.

Rihanna musi więc uważać gdzie i w jakim stroju się pojawia…

