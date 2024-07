Kombinezony zostają z nami kolejny sezon! Wiosną najmodniejsze będą modele wykonane z dżinsu i zamszu, ale również te zdobione dziewczęcymi kwiatowymi motywami.

Reklama

Przeczytajcie więcej o modnych sukienkach na wiosnę 2015

Prawdą jednak jest, że kombinezony się kocha lub nienawidzi! Wszystko przez to, że bezlitośnie uwydatniają wszystkie mankamenty sylwetki. Pamiętajcie, że zakładając je, spójrzcie na siebie krytycznym okiem, przecież nie wszystko, co jest modne musi być dobre akurat dla was.

Reklama

My postanowiłyśmy przejrzeć kolekcje na sezon wiosna-lato 2015 i wybrać modele, które najbardziej przypadły nam do gustu. Wszystkie wybrane przez nas kombinezony pochodzą z popularnych sieciówek, więc najmodniejszy look sezonu uzyskanie za całkiem przyzwoitą kwotę.

W galerii znajdziecie modne kombinezony na wiosnę 2015: