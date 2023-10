Szokujący dokument "Nic się nie stało" poruszający temat pedofilii oraz prostytucji nieletnich w jednym z modnych sopockich klubów wstrząsnął opinią publiczną. Sylwester Latkowski autor dokumentu podczas debaty na żywo na antenie TVP apelował do gwiazd, które były widziane w Zatoce Sztuki, aby przestały ukrywać prawdę i powiedziały, co wiedzą na temat tego, co działo się w tym lokalu.

Po szokującym wystąpieniu Sylwestra Latkowskiego Kuba Wojewódzki zapowiedział pozew. Podobne kroki poczynili Radosław Majdan, Natalia Siwiec i Borys Szyc. Oświadczenie wydała również Blanka Lipińska, która w przeszłości pracowała w Zatoce Sztuki jako manager.

W obronie Radosława Majdana stanęły Małgorzata Rozenek, a nawet Doda. Jaka była dokładna reakcja gwiazd? Wszystko co najważniejsze znajdziecie w naszym wideo.

