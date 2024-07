Muzyczna kolaboracja Dody i Fokusa oraz ich wspólny teledysk do piosenki "Fuck It", to jedno z głośniejszych show-biznesowych wydarzeń zeszłego roku. Ogromny sukces jaki odniósł ten dość oryginalny duet sprawił, że najpopularniejszy polski raper Sobota, który ma prawie pół miliona fanów na Facebooku, również chciałby nagrać kawałek z Rabczewską.

Szczeciński raper w swoim ostatnim wywiadzie pochwalił i docenił końcowy efekt współpracy Dody i Fokusa.

- Jak najbardziej wspieram taką akcję. Nie wiem, czy odcięło się od niego iluśtam fanów, nie śledzę aż tak tego, ale gdzieś tam są głosy, że on się sprzedał. Gówno prawda, proszę państwa! Takie rzeczy się po prostu dzieją i są normalne. W tym momencie ja sam chciałbym mieć numer z Dodą - stwierdził Sobota.

Artysta przyznał również, że osobiście jest wielkim fanem Dody:

- Lubię Dodę jako postać, osobę i nie przeszkadzałoby mi zrobienie tego z nią.

Myślicie, że Sobota ma szansę nagrać wspólny kawałek z Dodą? W końcu w jednym z ostatnich wywiadów Rabczewska zapowiedziała, że jej kolejna płyta ma zaskoczyć fanów nowym brzmieniem.

