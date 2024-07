1 z 12

Paulina Krupińska, Magdalena Mołek, Karolina Korwin Piotrowska, Agnieszka Szulim, Maja Sablewska i wiele innych gwiazd pojawiło się na prezentacji wiosennej ramówki TVN Style. Praktycznie wszystkie gwiazdy stacji zaprezentowały się w świetnych stylizacjach. Naszą uwagę przyciągnęła m.in. Agnieszka Szulim, która wybrała krótką, bordową sukienkę z falbanami. Na koronkową sukienkę zdecydowała się Maja Sablewska. Stylistka wybrała białą kreację, którą przełamała czarnymi dodatkami. Karolina Korwin Piotrowska wybrała nieco luźniejszą stylizację, jednak w jej przypadku to był strzał w dziesiątkę! Dżinsy w połączeniu z czarnym topem i dłuższą marynarką pasowały do niej idealnie. Look prowadzącej "Magiel Towarzyski" uzupełnił świetny makijaż.

Zobaczcie naszą fotorelację z tego wydarzenia i oceńcie, która gwiazda prezentowała się najlepiej!

Zobacz także: Czemu ona to sobie zrobiła? Wpadka Ramony Rey na pokazie mody!