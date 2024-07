Afera dotycząca Kamila Durczoka to sprawa, którą Polska żyje od wczorajszego poranka. Społeczeństwo wyraźnie podzieliło głosy. Jedni konsekwentnie krytykują dziennikarza, inni stają po jego stronie. Najsolidarniej w całej sytuacji zachowała się Karolina Korwin Piotrowska, która zrezygnowała z posady w tygodniku "Wprost". Zobacz: Karolina Korwin Piotrowska ODCHODZI Z "WPROST"!

Mimo artykułu ujawniającego szokujące kulisy dochodzenia dziennikarzy gazety, szef "Faktów TVN" doczekał się już słów wsparcia od Moniki Olejnik czy Jacka Żakowskiego. Teraz głos zabrała również Rafalala, która pod swoim zdjęciem z tygodnikiem w rękach odniosła się do stawianych w artykule zarzutów. Napisała krótko i na temat:

Czy Durczok prowadził Fakty pod wpływem? Nie zauważyłam. Czy ma prawo po pracy się nastukać? No pewnie. Chce posuwać dmuchane lale, na zdrowie. Przynajmniej niczego nie złapie. Jak na razie widzę tylko nagonkę. Kamil głowa do góry, nikt nie jest święty... Szczególnie atakujący.

Transseksualistka odniosła się też do wspomnianej we wstępie decyzji Korwin Piotrowskiej:

Nie przepadam za Korwin Piotrowską, ale odejściem z Wprost zdobyła mój szacunek. nie ważne czy ten gest jest przedwczesny czy nie. i co pokaże nadchodzący czas odnośnie Durczoka, Karolina nie tylko mówi, ale też robi! jedną z cech jaką najbardziej podziwiam u ludzi to odwaga cywilna. często przez moją odwagę dostawałam po głowie. za bycie wiernej sobie płaci się czasami sporą cenę. ...więc jednak coś nas łączy Piotrowska:) a co z tym fantem zrobi Witkowski? podejrzewam, że on nie ma takich jaj.