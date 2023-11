1 z 7

Co za zaskoczenie! Rafał Maślak w końcu stanął na ślubnym kobiercu! Celebryta wziął ślub ze swoją ukochaną, Kamilą Nicpoń. Młodzi wybrali nietypowy termin. Ich ślub odbył się bowiem... we wtorek! Przypomnijmy, że zaledwie chwilę wcześniej Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka również ślubowali miłość aż po grób wybierając zaskakującą datę. Znajomi Rafała Maślaka pobrali się w czwartek!

Choć Rafał Maślak i Kamila Nicpoń chcieli zachować ten wyjątkowy dzień w tajemnicy, nie do końca im się to udało. Wszystko przez jednego z gości, który nie mógł wytrzymać i pokazał kilka nagrań z tej pięknej uroczystości w sieci. Dzięki temu wiemy również, kto będzie bawił się z Rafałem i Kamilą do białego rana podczas wesela. Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

