3 z 4

HEJ WESELE TAŃCOWAŁO!

Tuż po mszy państwo młodzi i goście pojechali do położonego na zboczach Polany Szymoszkowej hotelu Mercure Kasprowy. Elegancki obiekt należy do Adama Bachledy-Curusia, którego syn Adam z żoną Małgorzatą byli świadkami młodej pary. Nic więc dziwnego, że właściciele i personel hotelu zrobili wszystko, by wesele wypadło perfekcyjne! Salę i stoliki przystrojono kompozycjami z jasnych świeżych kwiatów. Paulinie i Sebastianowi zależało, by motywem przewodnim dekoracji była parzenica, którą ozdobiono też ślubne menu, etykiety i zaproszenia. By zadowolić podniebienia wszystkich gości, Karpielowie postawili na tradycyjne menu. Uznaniem cieszyły się polędwica z sosem żurawinowym i pstrąg serwowany z pieczonymi warzywami oraz weselny tort z delikatnym śmietanowym kremem i świeżymi owocami. Swój pierwszy taniec modelka i wokalista zatańczyli do utworu Pawła Domagały „Weź nie pytaj”.

– Nie przygotowali żadnej specjalnej choreo­grafii. Postawili na „spontan” – zdradza nam jeden z gości.

Na weselu nie zabrakło dzieci Pauliny i Sebastiana. Roczny Jędrek dzielnie wytrzymał do godziny 21, z kolei trzyletnia Tosia bawiła się z rodzicami aż do północy! A że było to góralskie wesele, nie obyło się bez muzycznych niespodzianek!

Sebastian Karpiel-Bułecka, z dedykacją dla ukochanej żony, zagrał na skrzypcach i zaśpiewał kilka utworów Zakopower. Paulina nie pozostała mu dłużna! Choć zawsze deklarowała, że nie jest najlepszą wokalistką, to tego wieczoru zrobiła wyjątek i wspólnie z Olkiem Klepaczem zaśpiewała największy hit Formacji Nieżywych Schabuff „Klub wesołego szampana”. Odstępstwem od tradycji było to, że Karpielowie zrezygnowali z oczepin, po góralsku zwanych cepowinami. Paulina rzuciła tylko bukiet, który trafił w ręce jednej z jej najbliższych przyjaciółek. Goście bawili się w rytm największych polskich i światowych przebojów, a najwytrwalsi weselnicy zeszli z parkietu o szóstej rano! Poprawiny państwo młodzi urządzili w góralskiej karczmie, gdzie serwowano lokalne przysmaki i… obłędną cytrynówkę!