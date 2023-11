Reklama

Wspaniała wiadomość! Po kilku latach związku Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka zdecydowali się na ślub! Ceremonia odbyła się w tajemnicy przed mediami. Piękna modelka nie chciała jednak dłużej ukrywać swojego szczęścia. Na jej Facebooku pojawiło się bowiem pierwsze zdjęcie szczęśliwych nowożeńców. Widać na nich uśmiechniętą Paulinę oraz Sebastiana, którzy z dumą pokazują swoje obrączki!

Choć Paulina Krupińska nie jest góralką, zdecydowała się na tradycyjny góralski ubiór. Tak przynajmniej można wnioskować z wspomnianego zdjęcia. Piękna Miss na sobie czerwone korale oraz pasujące do tego kolczyki. Sebastian Karpiel-Bułecka również postawił na tradycję. Oboje wyglądają naprawdę zjawiskowo, a przede wszystkim bardzo szczęśliwie!

Przypomnijmy, że Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska są parą od ponad 4 lat. Zakochani doczekali się dwójki uroczych dzieci: Antosi oraz Jędrzeja. Paulina Krupińska często była pytana o to, czy planuje zalegalizować swój związek. Jednak za każdym razem starała się nie komentować kolejnych doniesień o ich ślubie. Wygląda na to, że para chciała zrobić to po swojemu, z dala od blasku fleszy!

Szczęśliwej parze życzymy dużo miłości i składamy szczere gratulacje!

Tych dwoje jest dla siebie stworzonych!