Rafał Jonkisz zdaje maturę! Mister Polski 2015 właśnie dziś przystąpił do pierwszego egzaminu maturalnego. Przystojny model na początku zmierzy się z językiem polskim. Na Facebooku Rafała pojawiło się zdjęcie sprzed szkoły, do której uczęszcza w Rzeszowie. Trzeba przyznać, że Jonkisz w garniturze prezentuje się bardzo elegancko.

Maturzysta Rafał Jonkisz melduje pełną gotowość do egzaminu dojrzałości z języka polskiego...

Pod postem natychmiast pojawiła się lawina komentarzy z życzeniami powodzenia i połamania pióra. My również się do nich dołączamy! Nasza redakcja także zaciska kciuki za Rafała. Choć model dopiero zdaje maturę, to ma na swoim koncie już spore osiągnięcia w show-biznesie. Nie tylko zdobył tytuł najprzystojniejszego Polaka 2015 roku, ale także wystąpił w "Tańcu z Gwiazdami", a przecież jego kariera dopiero nabiera tempa! Jak myślicie, po zdanej maturze, powinien iść na studia czy raczej postawić na show-biznes?

Rafał Jonkisz przed egzaminem maturalnym z języka polskiego.

Trzymamy kciuki za powodzenie Rafała na maturze!