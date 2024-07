Rafał Jonkisz czyli Mister Polski 2015 ma zaledwie 18 lat. W tym wieku niespodziewana popularność, imprezy branżowe, a także sławne towarzystwo potrafią uderzyć do głowy. Okazuje się jednak, że Rafał Jonkisz jest chłopakiem, któremu chyba to nie grozi:

Staram się nie czytać tego co jest w internecie. Chcę iść do przodu, spełniać się, realizować głównie w akrobatyce, głównie przypilnować szkołę. A to wszystko co się dzieje wokół Mistera Polski to stawiam na drugi plan.