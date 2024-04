Polsat z pewnością chce się odciąć od afery z udziałem Dagmary Kaźmierskiej, która miała okazję wystąpić w nowej serii "Tańca z Gwiazdami". Robi to jednak w dość niefortunny sposób - podczas półfinałowego odcinka tanecznego show produkcja i PR stacji zabronili dziennikarzom zadawania innym gwiazdom pytań o Dagmarę Kaźmierską, jednocześnie poinformowano również o konsekwencjach złamania tego zakazu.

Dagmara Kaźmierska nie ukrywała swojej kryminalnej przeszłości oraz pobytu w więzieniu. W programie u Kuby Wojewódzkiego podkreślała z dumą, że była właścicielką agencji towarzyskiej (kiedy Kuba nazwał ją "współwłaścicielką" oburzyła się: "nie umniejszaj mi"). Teraz na jaw wychodzą szokujące fakty z przeszłości, kiedy Dagmara zarządzała agencją. Portal goniec.pl dotarł do zeznań ofiar Kaźmierskiej, które mówią o regularnej przemocy - fizycznej i psychicznej. Skala okrucieństwa przeraża.

Kaźmierska zapowiedziała, że wkrótce odniesie się do sprawy:

Niedługo się odniosę do sprawy i co mądrzejszy spojrzy na to inaczej. Ludziom tak łatwo jest kogoś pogrzebać nie znając prawdy. Już jeden taki był, który niedawno umarł, po wyroku za obrzydlistwo, którego nie popełnił.

napisała w komentarzach na Instagramie, odpowiadając jednej z fanek