Sławosz Uznański-Wiśniewski ma za sobą wyjątkowy czas. Polski astronauta został uhonorowany Medalem "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas", przyznawanym za szczególny wkład w rozwój nauki oraz promocję polskich osiągnięć technologicznych na świecie. Wyróżnienie wręczył minister nauki Marcin Kulasek.

Radosne wieści u Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego

Podczas uroczystości astronauta podkreślił, że sukces polskiej misji kosmicznej nie jest wyłącznie jego osobistym osiągnięciem. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że nagroda należy się wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu.

Ta nagroda tak naprawdę należy do tysiąca osób, którzy pracowali nad polską misją kosmiczną - podkreślił.

Prestiżowe wyróżnienie dla polskiego astronauty

Medal "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas" jest przyznawany osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju polskiej nauki. W przypadku Sławosza Uznańskiego wyróżnienie było wyrazem uznania za jego wkład w rozwój technologii kosmicznych, reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej oraz inspirowanie kolejnych pokoleń młodych naukowców.

Astronauta od lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich naukowców związanych z sektorem kosmicznym. Jego działalność sprawia, że Polska coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność w międzynarodowych projektach technologicznych i badawczych.

Radosne wieści w życiu prywatnym Sławosza

W życiu prywatnym Sławosz Uznański-Wiśniewski również ma powody do radości. Astronauta i jego żona wkrótce powitają na świecie dziecko. Radosna wiadomość zbiegła się w czasie z zawodowymi sukcesami naukowca, czyniąc ostatnie miesiące szczególnie wyjątkowymi.

Choć Uznański zwykle chroni swoją prywatność i rzadko opowiada o życiu osobistym, wiadomość o powiększeniu rodziny spotkała się z dużym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem.

