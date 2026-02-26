Radosne wieści u Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Przekazano wyjątkową informację
Polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski odebrał prestiżowe odznaczenie za zasługi dla polskiej nauki i technologii. To jednak nie jedyne radosne wydarzenie w jego życiu - wraz z żoną oczekują narodzin dziecka.
Sławosz Uznański-Wiśniewski ma za sobą wyjątkowy czas. Polski astronauta został uhonorowany Medalem "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas", przyznawanym za szczególny wkład w rozwój nauki oraz promocję polskich osiągnięć technologicznych na świecie. Wyróżnienie wręczył minister nauki Marcin Kulasek.
Radosne wieści u Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego
Podczas uroczystości astronauta podkreślił, że sukces polskiej misji kosmicznej nie jest wyłącznie jego osobistym osiągnięciem. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że nagroda należy się wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu.
Ta nagroda tak naprawdę należy do tysiąca osób, którzy pracowali nad polską misją kosmiczną
Prestiżowe wyróżnienie dla polskiego astronauty
Medal "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas" jest przyznawany osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju polskiej nauki. W przypadku Sławosza Uznańskiego wyróżnienie było wyrazem uznania za jego wkład w rozwój technologii kosmicznych, reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej oraz inspirowanie kolejnych pokoleń młodych naukowców.
Astronauta od lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich naukowców związanych z sektorem kosmicznym. Jego działalność sprawia, że Polska coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność w międzynarodowych projektach technologicznych i badawczych.
Radosne wieści w życiu prywatnym Sławosza
W życiu prywatnym Sławosz Uznański-Wiśniewski również ma powody do radości. Astronauta i jego żona wkrótce powitają na świecie dziecko. Radosna wiadomość zbiegła się w czasie z zawodowymi sukcesami naukowca, czyniąc ostatnie miesiące szczególnie wyjątkowymi.
Choć Uznański zwykle chroni swoją prywatność i rzadko opowiada o życiu osobistym, wiadomość o powiększeniu rodziny spotkała się z dużym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem.
