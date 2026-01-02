Sławosz Uznański-Wiśniewski to polski astronauta, który zdobył rozgłos jako jeden z nielicznych Polaków mających szansę uczestniczyć w europejskiej misji kosmicznej. Jego żona, Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, jest posłanką Koalicji Obywatelskiej i aktywnie działa w polskim Sejmie. Para powiedziała sobie "tak" 2 stycznia 2025 roku i dziś świętuje pierwszą rocznicę ślubu. W ten wyjątkowy dla nich dzień ogłosili radosne wieści. Już za kilka miesięcy zostaną rodzicami!

Rocznica ślubu i wielkie ogłoszenie

2 stycznia 2026 roku, dokładnie w pierwszą rocznicę ślubu, Aleksandra Uznańska-Wiśniewska i Sławosz Uznański-Wiśniewski ogłosili w mediach społecznościowych, że spodziewają się dziecka. Informacja pojawiła się na ich profilach instagramowych wraz ze zdjęciami ciążowymi, w tym fotografią USG. Zakochani od razu poinformowali, że ich dziecko ma urodzić się już wiosną.

Kochani, wiosną 2026 powiększy nam się rodzina. Szczęśliwego Nowego Roku

Publikacja informacji o ciąży na Instagramie wywołała lawinę gratulacji. W komentarzach pojawiały się wpisy w rodzaju: "Wow, gratulacje", "Piękna wiadomość", "Cieszymy się z wami". Internauci byli zachwyceni zarówno treścią ogłoszenia, jak i dołączonymi do niego zdjęciami.

Gdzie odbył się ślub pary?

Ślub Aleksandry Uznańskiej-Wiśniewskiej i Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego odbył się 2 stycznia 2025 roku w Łodzi. Ceremonia miała kameralny charakter, a ślubu udzieliła im prezydent miasta Łodzi, Hanna Zdanowska. Rok wcześniej, latem 2024 roku, para zaręczyła się w Teksasie, gdzie Sławosz Uznański przebywał w związku z przygotowaniami do misji kosmicznej.

Teraz okazuje się, że zakochani, którzy świętują dziś swoją rocznicę ślubu, szykują się do roli rodziców. Kto wie, być może wkrótce para zdradzi płeć maleństwa.

Serdecznie gratulujemy!

