Podczas obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Agata Duda prezentowała się wspaniale. Roześmiana, uśmiechnięta, serdeczna Pierwsza Dama machała do ludzi, a nawet ich ściskała. Czuła się swobodnie i nawet nie bała się ukrywać swojego zadowolenia przed fotoreporterami. Do tej pory dość powściągliwa w okazywaniu uczuć publicznie Pierwsza Dama, tym razem dała się porwać chwili. Ciekawe, co wprawiło Agatę Dudę w tak dobry nastrój? Bo chyba nie sama uroczystość. Agata Duda razem z mężem Andrzejem Dudą uczestniczyli w uroczystym wciągnięciu flagi na maszt Zamku Królewskiego. Rozdawali też flagi przechodniom. Dużo się ostatnio mówiło o rozwodzie pary prezydenckiej, ale widać że Agata i Andrzej Dudowie robią wszystko by zaprzeczyć tym plotkom. Podczas uroczystości czule trzymali się za ręce, a dobry humor Agaty Dudy też musi coś oznaczać.

