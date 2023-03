Małgorzata Rozenek pożegnała blond! Prowadząca "Dzień dobry TVN" pochwaliła się metamorfozą

Małgorzata Rozenek w sobotni poranek razem z Krzysztofem Skórzyńskim zaskoczyła widzów "Dzień dobry TVN" niespodzianką! Para prowadzących dała popis swoich zdolności muzycznych, co wywołało w sieci niemałe zamieszanie. Małgorzata Rozenek do tej pory i tak była krytykowana jako prowadząca, a po występie wokalnym niektórzy internauci w dość bezpośredni sposób wyrazili swoje niezadowolenie... Małgorzata Rozenek zapewniła widzom "Dzień dobry TVN" muzyczny poranek Małgorzata Rozenek nie ukrywa, że zdążyła się przyzwyczaić już do krytyki, ale nie zamierza z tego powodu rezygnować z podejmowania kolejnych wyzwań. Gwiazda TVN w ciągu ostatnich lat zmieniła swoje życie i podbija kolejne branże, stając się jedną z najbardziej przedsiębiorczych kobiet w polskim show-biznesie. Ostatnio gwiazda zaskoczyła relacją z nagrań kolęd, czym mocno zaskoczyła swoich obserwatorów, a teraz okazuje się, że to nie koniec wokalnych popisów i Małgorzata Rozenek zaskoczyła widzów " Dzień dobry TVN" muzycznym porankiem i zaśpiewała fragment przeboju grupy Perfekt "Niewiele Ci mogę dać", podczas gdy Krzysztof Skórzyński grał na pianinie. To wykonanie nie wszystkim przypadło do gustu: Pani Małgosi podziękujemy. Jezu co za wycie 🙈 nie da się oglądać Pan Krzysztof - klasa. Pani Małgorzata - absolutnie głos NIE nadaje się do tej roli. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Dzień Dobry TVN (@dziendobrytvn) Zobacz także: Małgorzata Rozenek zaliczyła wpadkę? Te spodnie nie są dla każdego [ZDJĘCIA PAPARAZZI]...