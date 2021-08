Gwiazdy zdecydowały się zabrać głos w sprawie kontrowersyjnego przyjęcia przez Sejm nowelizacji, która zakazuje kapitałowi spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadania pakietu większościowego w polskich mediach. Ujmując najprościej jak się da, jest to po prostu próba zamknięcia stacji TVN i jej kanałów. Ustawa, powszechnie nazwana "lex TVN", po ponownym głosowaniu przeszła przez Sejm większością głosów dzięki trzem posłów Kukiz'15, w tym gronie pojawił się sam Paweł Kukiz i dwóm posłom niezrzeszonym. Kuba Wojewódzki, Janusz Panasewicz, Dorota Szelągowska i Matylda Damięcka nie szczędzą gorzkich słów, komentując zachowanie Pawła Kukiza!

Zobacz także: Kuba Wojewódzki ostro komentuje rozstanie Martyny Wojciechowskiej i Przemka Kossakowskiego

Po kilku godzinach obrady w sprawie "lex TVN" po głosowaniu zostały przełożone na wrzesień. Następnie Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła przerwę, po której kilku posłów oświadczyło, że pomylili się podczas głosowania i zarządzono powtórne głosowanie na wniosek 30 posłów PiS.

W kolejnym głosowaniu partię rządzącą wsparło sześciu posłów i ustawa przeszła przez Sejm. To wywołało medialną burzę za sprawą posłów partii Kukiz'15 na czele z Pawłem Kukizem, którzy wcześniej głosowali za przełożeniem obrad a następnie głosowali za nowelizacją. W sieci zawrzało! Gwiazdy ostro oceniają zachowanie byłego muzyka i nie szczędzą mu naprawdę gorzkich słów, wspominając dawną znajomość!

Kuba Wojewódzki odcina się od muzyka i bez ogródek pisze:

Paweł Kukiz wykonywał kiedyś numer Całuj mnie. Teraz już wiemy kogo i w co. Jest mi wstyd. Za moją naiwność i głupie sentymentalne koleżeństwo. Za punk rocka. Za te wszystkie wspólne lata. Za Jarocin 93. Za wieczorne rozmowy. Za gówniarski idealizm. ps. On wygląda tak, jak ja się czuję...

Janusz Panasewicz z Lady Pank też zabrał głos w sprawie u bez ogródek napisał, co sądzi o Pawle Kukizie, który wsparł partię rządzącą w głosowaniu:

Zawsze bylem wstrzemięźliwy co do tego osobnika( wiadomo; muzyk, fajny kolega etc)ale to co stało się dziś, na oczach ludzi jest jednoznaczne. Wstydzę się każdego dnia kiedy przyszło mi podać ci rękę, ty gnoju