Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan chętnie dzielą się w sieci codziennością z ich niespełna trzyletnim synkiem, Henrykiem. Choć najczęściej kadry z życia rodziny Majdanów fani mają okazję zobaczyć na instagramowym profilu Małgorzaty Rozenek, tym razem to dumny tata podzielił się informacją o ... nowej pasji Henia. Okazuje się, że nie jest to wcale piłka nożna. Zobaczcie, czym żyje teraz synek Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana!

Reklama

Nowa pasja Henia Majdana. Dla niej zrezygnował z piłki nożnej?

Każdy tata chciałby pokazać świat swojemu dziecku, a przede wszystkim przekazać mu wartości i hobby, które mu przyświecają. Podobną strategię przyjął Radosław Majdan, który pragnął "zarazić" swojego niespełna trzyletniego syna, Henia, pasją do piłki nożnej. Wygląda jednak na to, że ten rozdział w życiu potomka Radosława Majdana jest już zamknięty - teraz piłkarz pochwalił się nową pasją syna. Zaskakująca zmiana?

- Henryk piłkę⚽️zamienił na motor???????????? - napisał Radosław Majdan na Instagramie.

Zobacz także: Małgorzata Rozenek eksponuje szczupłe nogi w ultrakrótkiej mini. Szybko się przebrała ZDJĘCIA

Faktycznie, na zdjęciach opublikowanych przez Radosława Majdana widać jego syna, Henia, na prawdziwie oldschool'owym motorze. Ten model to przeznaczony dla dzieci jeździk, ładowany za pomocą akumulatora. Zabawka nie należy do najtańszych, bo trzeba za nią zapłacić co najmniej kilkaset złotych. Myślicie, że syn Radosława Majdana ma szansę pozostać przy swojej pasji na dłużej?

Instagram/m_rozenek

Komentującym najwidoczniej spodobała się nowa zabawka, jaką Radosław Majdan sprawił swojemu synkowi, bo pod instagramowym wpisem wprost posypały się komplementy adresowane w stronę Henia. Co więcej, fani Radosława Majdana zwracali też uwagę na uderzające podobieństwo syna do taty.

- Ale do Ciebie podobny Radek ???? duuuży chłopak!

- Piękne dziecko tato ????

- Chłopak wie co dobre, Tata pewnie mu puszcza rocka non stop i stąd te motory...

- Radość dziecka to szczęście Rodziców, super prezent, pozdrawiam????

Instagram @r_majdan

Wygląda na to, że rodzice poświęcają małemu Henrykowi każdą wolną chwilę i bardzo dbają o jego rozwój. Ostatnio Małgorzata Rozenek pokazała, jak wspólnie z synem spędzają poranki, komentując przy okazji, że "dzidziuś Majdana" - jak pieszczotliwie określa synka - dosłownie wchodzi jej na głowę. Mimo wszystko, takich rodzinnych relacji i cieszenia się beztroskim dzieciństwem można tylko pozazdrościć!

Reklama

Zobacz także: Fanki zachwycone Heniem Majdanem. Zwróciły uwagę na jeden szczegół