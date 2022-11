Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan mają kryzys?! Nie dogadują się w ważnej kwestii

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan od lat uchodzą za jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie, nic więc dziwnego, że najnowsze medialne doniesienia sprawiły, że fani małżeństwa zamarli. Czyżby nad związkiem "polskich Beckhamów" zawisło widmo kryzysu?! Zakochani mają bowiem od dłuższego czasu spierać się w jednej kwestii. Czy to doprowadzi do rozłamu?

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan mają kryzys?!

Fani uwielbiają Małgorzatę Rozenek nie tylko za jej wyjątkowo atrakcyjną aparycję, wyczucie stylu, pewność siebie, charyzmę i dążenie do zamierzonych celów, jak m.in. dołączenie do grona prowadzących "Dzień Dobry TVP", o którym prezenterka marzyła od lat. Sympatycy celebrytki podziwiają przede wszystkim ciepło ukochanej żony Radosława Majdana, to z jakim uczuciem traktuje bliskich, a także z powodzeniem łączy życie rodzinne z zawodowym. Niestety, to właśnie ta kwestia sprawia, że w mediach od czasu do czasu pojawiają się głosy, jakoby ambicja Małgorzaty Rozenek miała prowadzić do rozłamu w jej małżeństwie. Dlaczego?

Jak donosi osoba z bliskiego otoczenia pary w rozmowie z "Super Expressem", Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan mają spierać o ponowne powiększenie rodziny.

- Radosław coraz częściej o tym wspomina, ale Małgosia mówi "nie" - podkreśla informator tabloidu.

Para wychowuje już dwóch synów z poprzedniego małżeństwa prowadzącej "Dzień Dobry TVN" - Tadeusza i Stanisława, a także wspólnego, długo wyczekiwanego synka, Henryka, który ma już ponad dwa lata. Sportowiec ma jednak marzyć o córeczce, co nie spotyka się z entuzjazmem Małgorzaty Rozenek.

- On śni o córeczce, ale jego żona nie podziela tego zdania. Ma przecież trzech synów i teraz skupia się na pracy - mówi informator "Super Expressu".

Biorąc pod uwagę fakt, że Małgorzata Rozenek dopiero co zdążyła dołączyć do grona prowadzących "Dzień Dobry TVN", informacje o odkładaniu planów powiększania rodziny mogą być prawdopodobne. Z drugiej strony jednak należy mieć na względzie, że gwiazda przeszła naprawdę długą drogę by zostać mamą i sugerowanie, że przedkłada karierę nad macierzyństwo jest niezwykle krzywdzące.

Jak dotąd zarówno Małgorzata Rozenek, jak Radosław Majdan nie odnieśli się do plotek, jakoby w ich małżeństwie nastąpił kryzys. Zakochani chętnie dzielą się w sieci swoją miłością, nie szczędząc sobie wymownych spojrzeń i czułych gestów.

