Kilka dni temu Małgorzata Rozenek była pierwszym gościem nowego podcastu Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego dla Onetu. Dziennikarze poruszyli z piękną gwiazdą TVN mnóstwo ciekawych tematów, a przy okazji poznaliśmy również wielkie marzenie żony Radosława Majdana, którym jest... rola prowadzącej "Dzień Dobry TVN"! Wieść o marzeniu Małgorzaty Rozenek dotarła do samego Edwarda Miszczaka, który udzielił komentarza na ten temat dla jednego z portali. Co dyrektor programowy TVN-u o tym sądzi? Edward Miszczak komentuje marzenie Małgorzaty Rozenek o roli prowadzącej w "Dzień Dobry TVN" Małgorzata Rozenek przez lata swojej obecności w polskim show biznesie przyzwyczaiła nas do tego, że uwielbia nowe wyzwania i co chwila zaskakuje nas swoimi kolejnymi zawodowymi projektami. Lista jej sukcesów jest naprawdę długa, ale wygląda na to, że to wciąż dla niej za mało! Ostatnio gwiazda w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego dla Onetu zdradziła, jakie jeszcze zawodowe wyzwanie jej się marzy. Jak się okazało, Małgorzata Rozenek chciałaby zostać prowadzącą "Dzień Dobry TVN"! Portal Fakt.pl postanowił spytać samego Edwarda Miszczaka, dyrektora programowego stacji TVN, czy jest szansa, aby marzenie żony Radosława Majdana się spełniło. Edward Miszczak zdecydował się na bardzo wymowny komentarz: - Nie słyszałem o tym pomyśle, no ale każdy ma jakieś wizje siebie. Teraz najbardziej zajmuje mnie organizowanie koncertu dla Ukrainy – skwitował krótko rozmowie z Faktem, Edward Miszczak.