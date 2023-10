Małgorzata Rozenek nie ma lekko, bo większość opublikowanych przez nią na Instagramie postów spotyka się ze skrajnym odbiorem. Nie inaczej było i tym razem, gdy pochwaliła się swoim nowym zajęciem. Internauci błyskawicznie zaczęli wytykać jej dość spory błąd.

Reklama

Fani nie oszczędzają Małgorzaty Rozenek

Była prowadząca "Dzień Dobry TVN" jak mało kto wie, jak to jest mierzyć się z ostrymi komentarzami. Chociaż stara się skupiać na pracy i rodzinie, a w sieci nie poruszać zbyt kontrowersyjnych tematów, i tak jej działania stale budzą ogromne emocje i nierzadko są gorzko oceniane. Trudno wymienić, co tak właściwie internautów by nie zirytowało.

Małgorzata Rozenek Instagram@m_rozenek

Zobacz także: Już wiadomo, o czym będzie nowy program Małgorzaty Rozenek. Szykuje się prawdziwy hit?

Ostatnio Małgorzata Rozenek podpadła fankom w sprawie Henia. Niemal w tym samym czasie spore zamieszanie wywołał fakt, że rodzina Majdanów powiększyła się o kolejnego, czworonożnego członka, a potem fani zaczęli ostro krytykować to, że celebrytka, a to śpi z psami w łóżku, a to je przy nich śniadanie... również w łóżku.

Wniosek nasuwa się sam - Małgorzata Rozenek nie ma lekko i raczej nie pozostaje jej nic innego, jak iść przed siebie i nie zważać na negatywne opinie. Teraz nawet pochwaliła się swoim nowym hobby... wybrała się na ściankę wspinaczkową. Nagrano ją nawet, jak wspina się odważnie w górę, ale internauci od razu zauważyli spory błąd, jaki popełniła.

Małgorzata Rozenek Instagram@m_rozenek

Zobacz także: Małgorzata Rozenek szczerze o relacji z ojcem. "Byliśmy zgodni światopoglądowo"

Tym razem poszło o to, że Małgosia nie związała włosów do wspinaczki. Te jednak wyraźnie jej przeszkadzają, bo co kawałek musiała odgarniać je za ucho.

Myślę, że związanie włosów znacznie by ułatwiło wspinaczkę

Te włosy to chyba związane powinny być, bo nie dość, że przeszkadzają, to stwarzają niebezpieczeństwo!

Ścianka to koncentracja... Rozpuszczone włosy nie pomagają

Oj te rozpuszczone włosy.... Widać, że to pokazówka

Reklama

A wy co o tym myślicie?