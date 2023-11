Radosław Majdan nie obawia się jednak o dalsze losy spółki. W rozmowie z portalem money.pl przyznał, że wierzy w sukces marki.

Nie mam żadnych obaw. Ostatni tydzień to uspokojenie notowań i coraz mniejsza amplituda wahań - ocenia Radosław Majdan. Cena obecnie stabilizuje się na określonym poziomie, gdzie popyt i podaż znalazły równowagę. Cieszy euforia, bo świadczy o ogromnym zaufaniu do spółki i do mojej osoby. Mam nadzieję, że w dłuższym terminie przebijemy ostatnie szczyty.