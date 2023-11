4 z 5

Wasz związek to szansa od losu?

– Oboje uważamy, że spotkaliśmy się w dobrym momencie. Małgosia miała wizerunek poukładanej kobiety, mamy dwójki dzieci, a ja, no cóż, byłem jej przeciwieństwem (śmiech). Przez pierwsze miesiące siedzieliśmy u mnie w domu za zaciągniętymi kotarami. Gdy namierzyli nas paparazzi, Małgosia wjeżdżała do garażu, zasłonięta na tylnym siedzeniu. Dzisiaj jesteśmy małżeństwem, co jest dowodem na to, że nie należy nikogo szufladkować.

Udało ci się wyjść z szufladki?

– To media wyciągały pochopne wnioski. Moja rodzina i znajomi wiedzieli, jaki jestem. Być może też dojrzałem? Dzisiaj mam 46 lat i bagaż wielu doświadczeń. Niczego nie żałuję. Wszystko jest po coś. Po zakończeniu kariery sportowej mogłem pozwolić sobie na więcej. Miałem okazję się wyszaleć i teraz wiem już, jak to wygląda, nie tęsknię za tym. Ostatnio moją ulubioną formą spędzania czasu, szczególnie po tak intensywnym roku, jest leżenie z Małgosią pod kocem w domu. Nie narzekam: „Kiedyś to było fajnie, a dzisiaj muszę rano wstać i odwieźć dzieci do szkoły”. To jest czas rodziny, czas obowiązków. Bardzo doceniam każdą taką chwilę.

Nie bałeś się, że nie dasz rady?