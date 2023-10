Małgorzata Rozenek w rozmowie z Party.pl opowiedziała o swoim najmłodszym synu i w trzech słowach skomentowała nowy program ze swoim udziałem. Fani czekają na nowe show, ale zanim zobaczymy ją na ekranie gwiazdę czeka wielka rewolucja w życiu prywatnym. Okazuje się bowiem, że we wrześniu mały Henio idzie do przedszkola.

Dziś w Sopocie odbyła się prezentacja jesiennej ramówki TVN. Na wielkiej imprezie nie mogło zabraknąć jednej z największych gwiazd stacji, czyli Małgorzaty Rozenek. Po konferencji udało nam się porozmawiać z gwiazdą o małym Heniu, który juz lada dzień pójdzie do przedszkola. Małgorzata Rozenek nie ukrywa, że Radosław Majdan bardzo się tym stresuje.

Czujemy to, że jest taki kolejny etap naszego rodzicielstwa, że to jest ostatni raz kiedy posyłamy dziecko do przedszkola. Radosław przeżywa to dużo, dużo bardziej niż ja. Ja myślę, że on będzie tym typem, że będzie siedział na zewnątrz i będzie czekał aż Henio skończy zajęcia- żartowała Małgorzata Rozenek.