Związek Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana nie schodzi z czołówek najbardziej poczytnych gazet i magazynów. Para wzbudza ogromne emocje, a ich życie jest obecnie wystawione na publiczny widok - niemal cały czas towarzyszą im paparazzi. Trzeba jednak przyznać, że tworzą rodzinę jak z obrazka. Przypomnijmy: Ale oni się kochają: Rozenek i Majdan z dziećmi na meczu Polska - Szkocja

W zeszłym tygodniu fotoreporterzy przyłapali byłego piłkarza podczas kontroli policji, w efekcie której Majdan stracił prawo jazdy. Nie przeszkodziło mu to jednak w codziennym odwożeniu do szkoły synów Rozenek. Takie postępowanie mogło się skończyć kolejnym zatrzymaniem i bardzo wysoką grzywną. Zobacz: Co za poświęcenie! Majdan z miłości do Rozenek kpi sobie z prawa

Na szczęście, Radek nie zamierza już dłużej ryzykować. Paparazzi "Super Expressu" wypatrzyli gwiazdora z ukochaną w drodze do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na warszawskim Żeraniu, gdzie Majdan zapisał się na powtórny egzamin. Były piłkarz musi zdać egzamin teoretyczny i praktyczny, a ich koszt to 170 zł. Dzięki temu odzyska prawo jazdy i znów będzie mógł realizować się w roli przykładnego partnera i ojca. Zobacz: Pikantne zdjęcia z randki Majdana i Rozenek

