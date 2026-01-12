Joanna Racewicz to ceniona polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Jej autorski format wideo "Własnym głosem" dla naszej redakcji Party.pl cieszy się niesłabnącą popularnością. Ostatnio dziennikarka podzieliła się ważnymi kadrami z jej życia prywatnego. Jej syn skończył właśnie 18 lat i przygotowuje się do napisania matury. Niedawno odbyła się jego studniówka, czyli wielki bal, który zapamięta na całe życie. Joanna Racewicz opublikowała fotografie na swoim Instagramie i dodała wzruszający wpis.

Joanna Racewicz pokazała, jak wygląda jej syn. Właśnie wkroczył w dorosłość

Joanna Racewicz uchyliła rąbka tajemnicy i pokazała, jak jej syn wyglądał na balu studniówkowym. Na zdjęciach młody maturzysta prezentuje się niezwykle dojrzale. Postawił na klasykę. Wybrał czarny garnitur, eleganckie spodnie, białą koszulę i oczywiście krawat. Na kilku zdjęciach zapozował z mamą, obejmując ją ramieniem. Joanna Racewicz dodała również poruszający wpis, w którym podkreśliła, jak bardzo jest dumna z syna.

Studniówka 2026.Tak, jestem dumna. Kocham bez granic.Dzielę się tym za zgodą tego Przystojniaka.Towarzyszenie Dziecku na drodze do światajest najpiękniejszą przygodą i podróżą życia.Dziękuję, Synku. Za to, że wybrałeś mnie na mamę.Za miłość, zaufanie, spokój. Za to, że byłeś. Ty wiesz.Za nasz każdy dzień. Za każde spojrzenie. Za Ciebie.Będę z radością to powtarzać. Zawsze i wszędzie.Mówcie dzieciom, jak bardzo są dla Was ważne.Tak szybko dorastają. Co widać jak na dłoni. napisała we wpisie.

Syn Racewicz w gustownym garniturze. Internauci nie kryli zachwytu

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Tuż po opublikowaniu zdjęć pojawiło się wiele ciepłych i pozytywnych komentarzy. Internauci nie szczędzili komplementów synowi dziennikarki.

Wzruszyłam się. Piękni Wy

Wow!!! Co za przystojniak

Wspaniały syn. Gratuluję!

Program Racewicz "Własnym głosem" przyciąga znane osobistości

Joanna Racewicz to dziennikarka znana z prowadzenia interesujących i pogłębionych rozmów, dlatego tak chętnie goszczą u niej znani i lubiani celebryci. W trzecim odcinku programu Racewicz rozmawiała z Małgorzatą Potocką, uczestniczką zbliżającej się wiosennej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Tematem rozmowy była dyskryminacja kobiet ze względu na wiek.

Joanna Racewicz zaprosiła również do swojego programu jurorkę "Tańca z gwiazdami" Iwonę Pavlović, która we wzruszającym wywiadzie, opowiedziała o swoim życiu. Wszystkie odcinki z programu "Własnym głosem" autorstwa Joanny Racewicz możecie zobaczyć na kanale YouTube Party.pl. Zapraszamy!

