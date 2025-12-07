W sobotni wieczór w Warszawie odbyła się uroczysta gala będąca częścią ogólnopolskiej kampanii "Cała Polska czyta dzieciom". Celem wydarzenia było wsparcie inicjatywy promującej codzienne czytanie dzieciom przez co najmniej 20 minut dziennie. Kampania, która działa od lat, regularnie gromadzi wokół siebie znane osoby z show-biznesu, polityki i mediów.

"Cała Polska czyta dzieciom": kto pojawił się na gali?

Inicjatywa "Cała Polska czyta dzieciom" skupia się na propagowaniu czytelnictwa wśród najmłodszych. Organizatorzy podkreślają, że regularne czytanie dzieciom pozytywnie wpływa na ich rozwój intelektualny, emocjonalny oraz społeczny. Tegoroczna gala miała również charakter charytatywny.

Na wydarzeniu w Warszawie nie zabrakło znanych twarzy. Na czerwonym dywanie pozowały m.in. Joanna Brodzik, Joanna Racewicz i Edyta Jungowska. Wśród gości znaleźli się także:

Małgorzata Tomaszewska;

Ewa Kuklińska;

Katarzyna Paskuda;

Małgorzata Frank-Niemczycka;

Zbigniew Niemczycki;

Adam Bodnar wraz z małżonką;

Rafał Zawierucha;

Dariusz Rosati;

Ewa Ewart;

Marek Dutkiewicz;

Joanna Dark.

Jak wyglądały gwiazdy?

Jednym z elementów, który przyciągnął uwagę podczas gali "Cała Polska czyta dzieciom", były stylizacje uczestników. Joanna Brodzik pojawiła się w eleganckiej koronkowej kreacji, która przyciągała wzrok i podkreślała jej naturalną urodę. Joanna Racewicz zaprezentowała odważną metamorfozę. Dziennikarka zdecydowała się na odważny wizerunek, który znacznie odbiegał od jej wcześniejszych kreacji. Edyta Jungowska, dawno niewidziana na salonach, powróciła w wielkim stylu. Jej obecność wywołała poruszenie wśród gości oraz fanów kampanii. Każda z obecnych pań postawiła na elegancję i subtelny blask, oddając charakter wydarzenia.

