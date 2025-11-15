Iwona Pavlović jest gościem kolejnego odcinka programu "Własnym głosem" Joanny Racewicz. Jurorka tanecznego show Polsatu w szczerej rozmowie uchyliła rąbka tajemnicy na temat swojego życia, a kiedy zaczęła mówić o swojej mamie nie potrafiła ukryć wzruszenia. Przejmujące wyznanie Iwony Pavlović.

Iwona Pavlović popłakała się opowiadając o ukochanej mamie

Udział w "Tańcu z Gwiazdami" przyniósł jej ogromną popularność. Iwona Pavlović już od dwudziestu lat jest jurorką w tanecznym show, które początkowo było emitowane przez TVN, a dziś jest jednym z największych hitów Polsatu. Chyba nikt nie wyobraża sobie programu bez udziału Iwony Pavlović, która nie boi się głośno krytykować uczestników "Tańca z Gwiazdami". A jaka Iwona Pavlović jest prywatnie? Tego możemy dowiedzieć się m.in. z najnowszego wywiadu z jurorką.

Joanna Racewicz zaprosiła Iwonę Pavlović do programu "Własnym głosem". Słynna jurorka z "Tańca z Gwiazdami" chętnie opowiadała o swoim mężu, ale również o ukochanej mamie. Gdy zaczęła o niej mówić, nagle jej głos się załamał.

To jest po prostu dobry człowiek. Ona tak scala naszą rodzinę, jest tak kochana. Podupada nam na zdrowiu okrutnie i patrzę na to... przepraszam, miałam nie płakać bo już jestem dorosłą dziewczyną, ale jak patrzę na mamę, jak się kurczy, jak upływa czas, jak zdaję sobie sprawę jak niewiele tego czasu tu jest, to tak ją przytulam... Ona zawsze była wyższa ode mnie i taka jest teraz malutka, delikatna mówiła ze łzami w oczach Iwona Pavlović.

Teraz bardzo choruje, ale wszyscy ją odwiedzają, rodzina wnuki, prawnuki. Ona jest w rodzinie ubóstwiana dodała jurorka ''Tańca z Gwiazdami''.

Zobaczcie rozmowę z Iwoną Pavlović.

