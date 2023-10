Czy uwierzycie, że "Pytanie na Śniadanie" możemy oglądać w telewizji już od... 18 lat?! Prezenterzy tego programu towarzyszą nam podczas porannych przygotowań do pracy, jak i leniwych weekendów. To właśnie oni dbają o atmosferę programu, prowadzą ciekawe rozmowy z gośćmi, zarażają dobrą energią, a nawet… dają powody do śmiechu podczas zabawnych wpadek na żywo:). Właśnie dlatego postanowiliśmy przygotować dla was quiz, w którym możecie powiedzieć, za co najbardziej lubicie prowadzących „Pytania na Śniadanie”. Koniecznie weźcie w nim udział, a my potem stworzymy artykuł z podsumowaniem waszych odpowiedzi.

Jesteśmy pewni, że gwiazdom zrobi się bardzo miło, kiedy przeczytają, za co darzycie je sympatią!

