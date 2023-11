2 z 4

Quebo przyszedł do kina w pojedynkę. Tuż przed seansem skusił się na kawę oraz solidną kanapkę. Co ciekawe, tym razem nie towarzyszyła mu jego ukochana. To dziwne, ponieważ do tej pory zakochani byli niemal nierozłączni. Jadali razem wspólne obiady. Natalia Szroder starała się także towarzyszyć Quebo podczas jego występów. Czyżby między nimi coś się popsuło?!