1 z 4

Natalia Szroeder i Quebonafide to jedna z najgorętszych par ostatnich tygodni. Gdy wyszło na jaw, że piękna piosenkarka spotyka się z niepokornym raperem, jej fani przecierali oczy ze zdumienia. Niektórzy twierdzili, że ten związek nie przetrwa. Wygląda jednak na to, że mocno się mylili. Miłość Natalii Szroeder i Quebonafide kwitnie w najlepsze. Podobno jednak piosenkarka jest mocno zazdrosna o swojego chłopaka. Oliwy do ognia dolały ostatnie doniesienia jednego z serwisów. Czy Quebo zauroczył się inną artystką?! Zobaczcie nasza galerię i dowiedzcie się więcej!

POLECAMY: Natalia Szroeder i Quebonafide zamieszkali razem! Ale to dopiero początek ich wspólnych planów