Szok i niedowierzanie ogarnęły uczestników studniówki jednej ze szkół średnich w Suwałkach, kiedy wśród bawiących się maturzystów pojawił się Quebonafide. Raper, znany także jako Kuba Grabowski, mimo oficjalnego zakończenia kariery muzycznej, postanowił sprawić młodzieży niezapomnianą niespodziankę.

Niespodziewany gość na imprezie maturzystów

Wydarzenie miało miejsce w Suwałkach, w jednej ze szkół średnich na Podlasiu. Podczas uroczystej studniówki, gdy uczniowie bawili się już w najlepsze, na sali pojawił się Quebonafide. Artysta nie przyszedł przypadkiem - był przygotowany i ubrany stosownie do okazji. Elegancki garnitur, krawat i nienaganny wygląd dopełniły efektu zaskoczenia. Informacja o niespodziewanej wizycie rapera szybko rozeszła się po mediach społecznościowych, a nagranie z wydarzenia opublikował jego przyjaciel i hypeman - Krzy Krzysztof. Na filmie widać, jak Quebonafide tańczy wśród młodzieży i świetnie się bawi, nie odstając od reszty uczestników imprezy.

Obecność Quebonafide na szkolnej imprezie wywołała falę emocji. Maturzyści nie kryli zaskoczenia, a wiele osób skorzystało z okazji, by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z raperem. Kuba Grabowski nie unikał kontaktu. Przeciwnie, chętnie rozmawiał z uczniami i uczestniczył w zabawie.

